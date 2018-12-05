محكمة العدل الأوروبية: بريطانيا يحق لها إلغاء "بريكست" من طرف واحد

أكدت ​محكمة العدل الأوروبية​، في بيان، أن "المحامي العام الأوروبي مانويل كامبوس سانشيزبوردونا أعلن أنه يمكن ل​بريطانيا​ أن تلغي من طرف واحد الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ ​بريكست​".

ولفتت محكمة العدل الأوروبية إلى أن "المحامي العام أوصى بأنه إذا قررت دولة الخروج من الاتحاد الأوروبي، يحق لها تغير الرأي خلال عملية الخروج التي تستغرق عامين والمحددة بموجب المادة 50 من معاهدة ​الاتحاد الاوروبي​".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أعلنت أنها ستعلن حكمها النهائي في وقت لاحق.

وكانت مجموعة من الساسة الاسكتلنديين قد طلبوا من المحكمة معرفة إذا كان يحق لبريطانيا إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون موافقة الدول الأخرى الأعضاء.