محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر الأربعاء سواحل نيو كاليدونيا، وسط تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي). وذكرت هيئة المسج الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا وعلى بعد 153 كيلومترا ناحية الشرق إلى الجنوب الشرقي من منطقة تادين.

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.5 درجات في نيو كاليدونيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .