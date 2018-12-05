بندقية التشويش ونظام التحذير.. أحدث ابتكارات الجيش في "إيديكس ٢٠١٨"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
شهد الجناح المصري بمعرض "إيديكس ٢٠١٨"، عددًا من الابتكارات الخاصة بإدارة البحوث والتطوير بالقوات المسلحة، والتي دخلت الخدمة الفعلية، وتتضمن بندقية الإعاقة الموجهة المطلقة للنبضات الكهرومغناطيسية للتشويش على الطائرات المسيرة بدون طيار الصغيرة العاملة بأنظمة الملاحة بالقمر الصناعي سواء GPS أو GLONASS.
ثاني الابتكارات هو نظام التحذير ضد أشعة الليزر Laser Warning Receiver طراز LWR-2000 المجهز للعمل على مختلف المنصات القتالية كالمدرعات والدبابات، حيث يعمل على رصد وتحديد موقع أنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة من خلال انبعاث أشعة الليزر لأجهزة التوجيه أو قياس المسافات، وهو البداية والنواة لتطوير منظومة حماية نشطة Active Protection System.
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