توفير خدمة الإنترنت عبر الهواتف للكوبيين

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا - (د ب أ):

قالت رئيسة شركة الاتصالات الحكومية في كوبا إن الكوبيين ستتاح لهم خدمة الإنترنت كاملة على هواتفهم المحمولة بدءا من غد الخميس.

وأضافت مايرا أريفيتش ، رئيسة شركة الاتصالات الكوبية في إعلان متلفز الثلاثاء، أنه سيكون باستطاعة المواطنين "تدريجيا" الوصول إلى الإنترنت عبر هواتفهم.

وأوضحت الشركة أنه ستكون هناك أربع باقات متاحة لكن فقط للأجهزة المزودة بتقنية الجيل الثالث (3 جي).

وقالت أريفيتش: "يتعين أن تشتري كوبا البنية التحتية للاتصالات بالدولار في ظل كل القيود التي يفرضها الحظر" ، مشيرة إلى القيود المفروضة على التجارة والسفر التي فرضتها الولايات المتحدة والتي خففت في عهد إدارة باراك أوباما قبل أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها مؤخرا.

يشار إلى أن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل أصبح في تشرين أول/أكتوبر أول قائد لكوبا ينضم إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب عن اعتزامه تعزيز استخدام التكنولوجيات ووسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة في البلاد.