حالة الطقس: أمطار محلية مع استمرار انخفاض الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتسقط خلال ساعات النهار أمطار محلية على بعض المناطق، وخلال ساعات المساء والليل ينتشر تساقط الأمطار لمناطق مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة مع هبات تصل إلى 50كم/ساعة.

كما يتوقع الراصد الجوي بأن تتأثر البلاد، يوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يتمركز سطحيا جنوب جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما وباردا بوجه عام، وتسقط تدريجيا الأمطار فوق معظم المناطق تتركز معظمها خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية تصل إلى 70كم/ ساعة خلال ساعات الليل.

وتبقى البلاد، يوم الجمعة، تحت تأثير منخفض جوي يتمركز سطحيا شرق قبرص، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل إلى 65 كم/ساعة.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.