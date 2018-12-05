فرنسا تدين اختبار إيران لصاروخ باليستي

أدان مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، الثلاثاء، اختبار إيران صاروخاً باليستياً، كما دعا طهران إلى إيقاف أي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية.
وأكد ديلاتر، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن لبحث أنشطة إيران الصاروخية، أن تجربة طهران الأخيرة لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل رؤوس عدة والوصول إلى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط، خطوة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن.
وكانت فرنسا وبريطانيا طالبتا، الإثنين، بعقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، لبحث ومناقشة تجربة إيران الصاروخية.
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