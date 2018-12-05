شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" عن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى:رسالة جيدة للمستثمرين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.513 مليار دولار، تعد مؤشرات إيجابية حول أن الاستقرار الاقتصادى يسير بشكل صحيح نحو التحسن بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذه المؤشرات الخاصة بالاحتياطى النقدى الأجنبى رسالة طمأنة للمواطنين بأن الأمور الاقتصادية تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن خطوات الإصلاح الاقتصادى ناجحة حتى الآن.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إحدى المؤشرات الجيدة التى توجه رسالة للمستثمر الأجنبية بالاستثمار فى مصر هو مؤشر على تحسk الوضع الاقتصادى لمصر.

كان البنك المركزى المصرى، أعلن عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018، بارتفاع قدره نحو 12 مليون دولار.