أمير قطر تلقى دعوة من الملك سلمان لحضور قمة مجلس التعاون في السعودية

أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنّ "أمير قطر ​تميم بن حمد آل ثاني​ تلقّى دعوة من ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، لحضور أعمال قمة مجلس التعاون ل​دول الخليج​ العربية، الّتي تستضيفها السعودية يوم 9 كانون الأول الحالي".

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