بري: الرواية الاسرائيلية حول وجود نفق في كفركلا مشكوك فيها

إعتبر رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ انّ "الرواية الاسرائيلية حول وجود نفق في ​كفركلا​ مشكوك فيها، و​لبنان​ يطلب تزويده بالاحداثيات التي تحدد موقع هذا النفق، وصحّة المزاعم الاسرائيلية حول وجوده. وفي أيّ حال، اذا اراد الاسرائيلي ان يحفر داخل الاراضي التي يحتلها، فليفعل هناك ما يريد وليحفر قدر ما يشاء، امّا اذا اراد التمدد بالحفر نحو الارض اللبنانية فهناك كلام آخر".

ولفت بري إلى ان "لاجتماع الثلاثي سيُعقد اليوم في ​الناقورة​ بين اللجنة الثلاثية اللبنانية والاسرائيلية و​اليونيفيل​، واذا أثير موضوع الحفر داخل الاراضي اللبنانية في هذا الاجتماع، فإنّ موقفنا واضح وسيعبّر عنه ممثل لبنان في اللجنة".