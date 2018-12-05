الاخبار: "النقليات مؤمّنة" إلى نقابة المحررين

ذكرت "​الاخبار​" انه بواسطة ​الواتساب​، أبلغ الزميل أندره قصاص، المرشح ل​انتخابات​ عضوية مجلس ​نقابة المحررين​ اليوم، من يتعذر عليه الانتقال إلى مركز الاقتراع في الفوروم دو بيروت، أن "النقليات مؤمّنة ذهاباً وإياباً" بواسطة شركة "شارلي تاكسي". وقصاص مرشح على "لائحة القرار الحر" المدعومة من ​القوات اللبنانية​ ومن مديرة الوكالة الوطنية ​لور سليمان​. وكانت سليمان قد منحت صاحب الشركة شارل حرب أخيراً "درع الوكالة الوطنية".

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