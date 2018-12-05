شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدراوى: الاستيراد زاد خلال الـ 10 شهور الماضية لـ57 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد بدراوى ، عضو مجلس النواب، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية، صحيح من حيث المبدأ ، فهو يستهدف من الأساس تشجيع الصناعة الوطنية، كما أنه يحد من الاستيراد الذى زاد خلال الفتره الماضية .

وأشار "بدرواى"، فى تصريح لـ"الخليج 365 "، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد للوارادت من الخارج خلال الـ10 شهور الماضية بـ 57 مليار دولار و20 مليار دولار تصدير، وهو ما يعنى زياده عجز الميزان التجارى.

ولفت إلى أنه لا يمانع فكرة مراجعة القائمة التى صدرت لتشمل السلع التى ستخضع لذلك القرار ، وهو ما يتطلب ضرورة التأكد من وجود بدائل محلية مناسبة من حيث المنتج المحلى النهائى حتى لا يكون هناك تأثر استهلاكى .

وشدد على أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ستعقد جلسة خلال الأيام القادمة مع وزير المالية لمناقشه زيادة العجز بالميزان التجارى .

وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018 ،أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى