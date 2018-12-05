مصادر مطلعة للراي: إجراء إسرائيل دفاعي ووقائي خوفا من مفاجآت نصرالله

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية أن "​إسرائيل​ تشعر منذ مدة بأن الأرض تهتزّ تحت أقدامها وأن عملاً ما يَتَحَضّر له "​حزب الله​" من خلال الاستعداد للحرب المقبلة، وبالتالي فإن هذا الإجراء هو دفاعيّ ووقائي خوفاً من المفاجآت التي وعد من خلالها الأمين العام لـ "حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ بانتقال المعركة إلى الداخل الإسرائيلي بَدَل حصْرها فقط في ​لبنان​".

ولفتت المصادر إلى أن "أي تدبير أو تحضير لحربٍ مقبلة تراها ​اسرائيل​ في الجهة المقابلة أو تشعر بها يسبب قلقاً عالي الوتيرة في ​تل ابيب​ يدْفع القيادة العسكرية الإسرائيلية لاتخاذ خطوات مضادة لمعرفة ما يدبّره لها "حزب الله"، وهو ما يفسر أيضاً التحليق الدائم للطيران من دون طيار فوق الجنوب وأخيراً فوق ​الضاحية الجنوبية​، وبالأخص فوق ملعب الراية وملعب العهد والتلال الرملية المحيطة في المنطقة".

واوضحت المصادر "أن إسرائيل تعتقد أن "حزب الله" يخبئ لها مفاجآت صاروخية في هذه المنطقة تحت الأرض، وبالتالي فإن هذه الطائرات تنقل الصور لمختصين لدرس أي تغيير في الطبوغرافيا او حركة التلال الموجودة هناك ومقارنة الصور القديمة بالجديدة".