نهرا ترأس اجتماعا للجنة إدارة الكوارث: لتنفيذ مناورة حية تحاكي كارثة قد تحصل

أثنى محافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة الشمال، في "قاعة الاستقلال" في ​سراي طرابلس​، على "دور أمينة سر اللجنة إيمان الرافعي واللجان الّتي تسعى إلى وضع خطة ميدانية لتنفيذ مناورة حية تحاكي كارثة قد تحصل بفعل الإنسان أو من العوامل الطبيعية"، مشدّدًا على "استمرار العمل بتواصل من أجل التمكّن من مواجهة الأزمات وسبل التعامل معها والحدّ من ذيولها، إضافة إلى تحديد مواطن القوة والضعف لكلّ لجنة".

وركّز على أنّ "علينا زيادة قدراتنا لتحقيق ما نصبو إليه، والتمكّن من التحضير العملي والمنظّم لمواجهة الأزمات".

بدورها، شكرت الرافعي، نهرا على "جهوده وتقديمه كلّ الدعم اللوجستي للجان المولجة تنفيذ الخطط، وتحديث قواعد المعلومات، للتمكّن من المشاركة الفعلية في برامج التدريب وتنفيذ المناورة الّتي ستبصر النور خلال شهرين".

أمّا المستشارة الوطنية للحد من أخطار الكوارث والأزمات لدى رئاسة مجلس الوزراء سوسن بو فخرالدين، فبيّنت أنّ "أبرز مهمات اللجان هي إعداد خطط إخلاء وإغاثة للاستجابة سريعًا لأي طارئ"، مؤكّدةً أنّ "من واجبنا تحليل قدرات المحافظة على المستويات الإدارية والفنية والتقنية واللوجستية، والانتهاء من تجميع "داتا" المعلومات من كلّ الوزارات المعنية".