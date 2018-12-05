"هويدا" تطلب الخلع: اتجوز عليا بعد 4 شهور وجابلها حلق دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "هويدا.س"، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوجها، مبررة طلبها بأنه عثرت على حلق ذهب داخل شنطة زوجها، وهو الخاص بزوجته الثانية.

وتقول "هويدا" 30سنة، ربة منزل، تزوجت من "حسين.ش" 32سنة، صاحب محل لبيع الورود، زواجًا تقليديًا، عن طريق إحدى الأقارب، وبعد الموافقة والزواج فوجئت بشخص يتصف بالأنانية، رغم أن علاقتنا لم تستمر أكثر من 4 أشهر.

تضيف: "عشنا حياة زوجية مستقرة، أفعل ما بوسعي لإسعاده، لم نتشاجر إلا قليلًا بسبب الغيرة، وبالفعل أقنعت نفسي بأن زوجي بدأ يتفهم مشاعري ويبادلني الحب الذي شعرته تجاهه حينما تقدم لخطبتي، لكن دائمًا ما أشعر أنه يخفي شيئًا عني ما ولا يريد أن أعلمه".

وعن لحظة اكتشافها خيانة زوجها تقول: "جوزي مبيحبش حد يقرب من مستلزماته الخاصة، بس فضولي دفعني أني أشوف إيه اللي في شنطته اللي موجودة في محل عمله، وبالصدفة لقيت علبة عليها كلمات حب وبداخلها حلق دهب، وورقة بها كلمات توضح خيانة زوجي مع أخرى".

تواصل: المواجهة كانت صعبة للغاية خاصة بعدما أنكر كل ما رأيته، وقام بطردي من محل عمله، وطالبني بالذهاب إلى المنزل، لكني تمسكت بمعرفة الحقيقة وبالفعل اعترف بحبه لفتاة أخرى، ليس ذلك فقط بل إنه تزوج منها، وبدأ في إقناعي بحبه وتمسكه بعلاقتنا، لكني تركته هاربة إلى منزل أسرتي.

تشكي الزوجة لوالدها: عرضت الأمر على والدي، ولم يقتنع إلا بوجود زوجي، وعندما علم حقيقة كلامي طالبه بالطلاق لكنه رفض وخرج من منزلنا ولم يعود مرة أخرى، وكلما تحدث زوجي مع والدي، يحاول إقناعه بحبه الشديد وتمسكه بعلاقتنا، لكني لا أريد أن أكمل حياتي معه.