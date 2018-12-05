مولر يوصي بتخفيف العقوبة على مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مايكل فلين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أوصى المحقق الأمريكي الخاص في قضية تدخّل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 ، روبرت مولر، إنه ينبغي توقيع عقوبة مخففة على مستشار الأمن القومي الأسبق مايكل فلين بشكل لا يتضمن أحكاما بالسجن ، نظرا لـ "مساعدته الكبيرة للحكومة" الأمريكية.

وذكر مكتب مولر أنه بعد أن أقر فلين بالذنب في ديسمبر فيما يتعلق بالكذب على مسؤولين اتحاديين، فإنه قدم معلومات مفيدة خلال 19 مقابلة معه، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وأوضح أن بعض المعلومات المفيدة لا يمكن إدراكها الآن لأن التحقيقات ما زالت جارية.

وقال إنه بناء على تلك المساعدات الكبرى ينبغي تخفيف الحكم على فلين.