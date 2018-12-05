اليوم.. انطلاق أولى دورات تأهيل القوى البشرية لـ"التأمين الصحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: تحضر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أولى الدورات التدريبية للبرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القوى البشرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والجاري تنفيذها للأطقم الطبية والإدارية للتنفيذ ببورسعيد. ومن المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد منتصف العام المقبل.

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