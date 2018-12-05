رئيس الفلبين: تدخين الماريجوانا يجعلني نشطاً أثناء الإجتماعات

اعترف رئيس الفلبين، ردوريغو دوتيرتي، في تصريحات إنه يدخن الماريجوانا أحيانا لكي يبقى نشطًا أثناء الاجتماعات ” المملة ” بالنسبة لرجل بعمره، ولكنه أكد بعد ذلك أن التصريحات كان مزحة.

وأوضح رئيس الفلبين إنه لجأ إلى تدخين الماريجوانا ” لكي يبقى متيقظًا ” خلال ” النشاطات القاتلة ” لقمة دول آسيان، التي انعقدت في سنغافورة خلال الشهر الماضي.

وبعد شن موجة انتقادات لكلام الرئيس الفلبيني، صرح في أقل من ساعة بأنه كان يمزح وحسب، بغرض تسلية الجمهور، مثيرًا تعجب مراقبون من المزحة التي أطلقها، وسط حملة حكومية كبيرة قادها بنفسه ضد تجارة المخدرات المزدهرة في الفلبين وقتل خلالها قرابة 5000 تاجر ممنوعات على الأقل.