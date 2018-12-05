اليوم.. وزير الخارجية ونظيره الأردني يعقدان جلسة مباحثات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول الجانبان - خلال اللقاء، الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة - العلاقات المصرية الأردنية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب التنسيق والتشاور بين البلدين حيال كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما يعقد الوزيران شكري والصفدي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.