اليوم.. الحكم على قاتل شقيقه وابن شقيقته في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة متهم بقتل شقيقه وابن شقيقته، في أطفيح.
كانت النيابة العامة، أسندت للمتهم "كمال.ع" تهمة قتل شقيقه "عرفة"، وابن شقيقته "يوسف.ن" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم على قتلهما فأطلق صوبهما عدة أعيرة أحدثت إصابات أودت بحياتهما، مستخدمًا سلاحًا ناريًا -بندقية آلية-.
كما وجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل كل من "عابدين.ع" والطفلين "شهاب الدين.ع" و"طارق.م" عمدًا مع سبق الإصرار.
وأكدت تحريات مباحث شرطة ورئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، ارتكاب المتهم للواقعة مستخدمًا السلاح الناري المضبوط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.
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