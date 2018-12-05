أنظمة "تشويش إليكترونية" بمعرض "إيدكس 2018".. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
ظهر في الجناح المصري بمعرض "إيديكس ٢٠١٨"، أنظمة شوشرة إلكترونية، تم تصميمها من قبل إدارة البحوث والتطوير بالقوات المسلحة، حيث توضح الصور 3 أنظمة للإعاقة والشوشرة مصممة لصالح إدارة الحرب الإلكترونية من قبل إدارة البحوث والتطوير بالقوات المسلحة.
جاءت الأنظمة بالترتيب من اليمين لليسار، كالتالي:
1- منظومة الإعاقة والشوشرة الإلكترونية ضد الطائرات بدون طيار الصغيرة Mini UAV والصغيرة جدًا Micro UAV والتي تعمل على تعمية أنظمة الملاحة بالقمر الصناعي سواء كانت GPS او GLONASS إلى جانب تعمية وصلات البيانات وإشارات التحكم عن بعد، وذلك داخل المدن والمناطق السكنية.
2- منظومة الإعاقة والشوشرة الإلكترونية ضد جميع وسائل الاتصالات اللاسلكية في المناطق المفتوحة.
3- منظومة الإعاقة والشوشرة الإلكترونية ضد جميع وسائل الاتصالات اللاسلكية داخل الأماكن المغلقة كالقاعات لحماية وتأمين الشخصيات المهم المتواجدة بالداخل.
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