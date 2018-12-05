مشاجرة عنيفة بين عدد من الفتيات كادت تسفر عن مجزرة (فيديو)

Loading the player... انتشر على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو لمشاجرة بين مجموعة من الفتيات أمام مطعم للوجبات السريعة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية. وبحسب الصحيفة البريطانية "ديلي مايل"، كادت المشاجرة التي وصفت بالعنيفة والوحشية بين الفتيات تسفر عن مقتل أشخاص. وأظهر مقطع الفيديو الحادثة حيث شوهدت فتيات تضربن بعضهن بعضا بعنف أمام مطعم للوجبات السريعة في مدينة غلاسكو الإسكتلندية. وكادت المشاجرة تسفر عن مقتل إحدى المشاركات فيها بعد تعرضها لضربة قوية على الرأس. وتدخلت الشرطة لتفريق الفتيات بعدما كاد الأمر يتحول إلى جريمة قتل. المصدر: sputniknews

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