أستراليا: بعد عام من طلاقه من ناتالي.. بارنابي جويس يبيع أرضه

رئيس الحزب الوطني بارنبي جويس وفيكي كامبيان الموظفة السابقة في مكتبه والتي أقام معها جويس علاقات جنسية

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - بعد عام من إعلان بارنابي جويس انفصاله عن زوجته ناتالي، قام بعرض أرض يملكها في منطقة إقليمية بنيو ساوث ويلز للبيع بقيمة ٨٧٨٠٠٠ دولار للمساعدة في تغطية تكاليف تسوية الطلاق.

وكان نائب رئيس الوزراء الاسترالي السابق وعضو المقاعد الخلفية للوطنيين قد أدخل نفسه في دائرة من الجدل حيث جاء طلاقه من زوجته في أعقاب علاقة مع مساعدته فيكي كامبيون التي أنجب منها طفلا.

بعد عام من إعلان بارنابي جويس انفصاله عن زوجته ناتالي، قام بعرض أرض يملكها في منطقة إقليمية بنيو ساوث ويلز للبيع بقيمة ٨٧٨٠٠٠ دولار للمساعدة في تغطية تكاليف تسوية الطلاق.

جاء طلاقه من زوجته في أعقاب علاقة مع مساعدته فيكي كامبيون التي أنجب منها طفلا

وعندما اشترى الارض في ٢٠٠٧، كان جويس قد مكث ١٥ عاما مع زوجته السابقة في رحلة زواج امتدت ربع قرن وانتهت رسميا في ديسمبر ٢٠١٧.

وقالت طليقته إنها أعادت خاتم الزوجية لجويس في سبتمبر ٢٠١٧ بعد أن عرفت مسألة حمل كامبيون.

وولد سباستيان، نجل جويس وكامبيون، في أبريل من هذا العام بعد شهرين من تنحي السياسي الأسترالي من منصبه كنائب لرئيس الوزراء.

أرض بارنابي جويس، الذي اشتراها مقابل مبلغ 572000 دولار سوف يتم بيعها الآن في إطار تسوية الطلاق مما يعني النهاية الرسمية لإجراءات عملية الانفصال.

وقال جويس لصحيفة الأستراليان إن انهيار العلاقة المؤسف يعني ضرورة وجود تسوية لتأمين وضع ناتالي المالي.

أرض جويس، الذي اشتراها مقابل مبلغ 572000 دولار سوف يتم بيعها الآن في إطار تسوية الطلاق مما يعني النهاية الرسمية لإجراءات عملية الانفصال