اجتهاد قضائي.. «مصلحة الطفل» ترفع السرية عن الحسابات البنكية للأزواج

0لم تعد الحسابات البنكية للأزواج، خلال قضايا الأسرة المعروضة أمام المحاكم، تحيطها السرية كما كان معمولا به في السابق. ففي سابقة من نوعها، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، المستشار محمد السيمو، أمرا استعجاليا يمكن سيدة مطلقة من رفع السرية عن الحساب البنكي لطليقها، لمعرفة وضعيته المالية الحقيقية.

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تغليب مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” على سرية المعطيات الشخصية داخل المحاكم، الشيء الذي نوّه به حقوقيون، واعتبروه مدخلا لتأصيل هذا الاجتهاد، حتى يصبح ذا طبيعة مؤسساتية.

سميرة موحيا، النائبة الأولى لرئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية للمرأة، اعتبرت هذا الاجتهاد القضائي إيجابيا جدا، مسجّلة أنه ظل من بين المطالب التي ترفعها الحركة الحقوقية النسائية في ما يتعلق بقضايا النفقة، قبل أن تعود للتأكيد على أن هذا الأمر يجب أن يتحول إلى آلية مؤسساتية، بدل أن تبحث المرأة بنفسها في مالية الزوج. ففي ظل رفض الإدارة، وانتشار العقلية الذكورية التي لا تنصف المرأة، تردف موحيا، المحكمة هي الجهة المطالبة بالبحث في ثروة الرجل، على اعتبار أن للدولة ما يكفي من الإمكانيات والموارد لكي تحافظ على سرية مالية الرجل من جهة، ولكي تنصف المرأة المطلقة من جهة ثانية.

هذا القرار القضائي السابق من نوعه يتعلق بكشف معطيات بنكية من أجل التثبت من الوضعية المالية الحقيقية للزوج، قصد الاعتماد عليها في طلب زيادة قيمة النفقة. وجاء في الأمر الاستعجالي أن مؤسسة بنكية تقدمت في السادس من يونيو الماضي، بتسجيل مقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية في الرباط، بعدما توصلت من مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بطلب يقضي بتمكين الزوجة بمعلومات مرتبطة بحساب زوجها المفتوح بدفاتر البنك، حيث أشار المدعي في طلبه إلى أن المؤسسة البنكية ملزمة بكتمان السر المهني، معتبرا أنه يتعذر عليه تمكين الزوجة من المعلومات المطلوبة المرتبطة بحساب زوجها. والتمس البنك من المحكمة تسجيل تحفظه عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة، والتصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ الأمر القضائي السابق.

رئيس المحكمة رد هذا الطلب لاعتبارات؛ أولها أن “غاية الطالبة من كشف المعلومات البنكية هي التثبت من الوضعية المالية الحقيقية للزوج، قصد الاعتماد عليها في طلب الزيادة في قيمة النفقة المحكوم بها من الجهة القضائية المختصة لفائدة ابنتيه منها اللتين توجدان تحت حضانتها على إثر انتهاء العلاقة الزوجية بينهما”، مضيفا أن “الغاية من السرية تتمثل أساسا في حماية زبناء مؤسسات الائتمان من مخاطر استغلال معطياتهم الشخصية من طرف الغير على نحو يمس بمصالحهم المالية والأدبية وبالمنافسة المشروعة، وفي حماية الثقة في البنوك كمؤسسات مالية واقتصادية تباشر أدوارا اجتماعية واقتصادية هامة، فضلا عن حماية المصلحة العامة في تدعيم الائتمان وتوفير المناخ المناسب للاستثمار والاستقرار الاقتصادي”.

واعتبر المستشار أن هذه الغايات لا تتوفر في النازلة المعروضة على المحكمة، وأنه لا يمكن تفسير المادة المتصلة بالسرية على نحو يتعارض مع متطلبات الحماية المشار إليها ومع غاياتها الاجتماعية، وأن النص القانوني يطبق بمقاصده المرجوة منه، مضيفا أن القانون لم يحدد مفهوم السر الواجب حمايته والمعلومات البنكية المشمولة بالسرية، وأن المعطيات المتعلقة بدخل المعني والمستمدة من الوثائق التي أدلى بها قصد الحصول على القرض والمتعلقة بشروط هذا القرض، لا تكون داخلة في نطاق السر المهني. نعيمة الكلاف، المحامية والناشطة الحقوقية، اعتبرت بدورها أن قرار المحكمة قانوني، على اعتبار أن المغرب صادق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال التي تنص على أن المصلحة العليا للطفل فوق كل اعتبار، وهو نفس الأمر الذي نصّت عليه المادة 54 من مدونة الأسرة. وأوضحت الكلاف أن هذا المبدأ يكسر كل الحواجز الإدارية، بما فيها الحساب البنكي، “إذ أن السيدة موضوع الحكم لا تعرف الوضعية المادية الحقيقية لطليقها، هذا الأخير الذي من واجبه أن ينفق على أطفاله”، مبرزة أن قرار المحكمة الإدارية هذا كان سابقا، ومنسجما على القانون ومع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.