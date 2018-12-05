3 دراهم للساعة في «باركين» محطات القطارات

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تمديد مجانية مواقف السيارات في محطات القطار الجديدة إلى 9 دجنبر، بدل التاريخ الذي تم الإعلان عنه سابقا (30 نونبر 2018).

وذكر بلاغ للمكتب أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة تدشين محطة القطار الجديدة الرباط أگدال، ومحطات الدار البيضاء المسافرين وطنجة والقنيطرة ووجدة وبنجرير.

وأضاف “مكتب القطارات” أنه بعد انتهاء مدة المجانية، يمكن للزبائن وللعموم أيضا استعمال مواقف سيارات المحطات، التي تصل طاقتها الاستيعابية الإجمالية إلى 1800 سيارة، وللاستفادة من المزايا التي تقدمها بأثمان وصفها المكتب بـ”التحفيزية”، والتي لا تتعدى 3 دراهم للساعة، كما يسعى “مكتب لخليع” لتقديم صيغ اشتراك شهري لا تتعدى قيمته 300 درهم، مع إمكانية الأداء إلكترونيا.

وتوفر مواقف السيارات الجديدة، حسب بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية، أماكن بها حراسة ومؤمنة طيلة 24 ساعة، وخلال كل أيام الأسبوع، وحيزا مجانيا لإنزال المسافرين عند مدخل المحطة، على ألا تتعدى فترة الوقوف 5 دقائق، كما أشار البلاغ إلى إمكانية الدخول المباشر من موقف السيارات إلى المحطة عبر مصاعد كهربائية.