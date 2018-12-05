انقلب السحر على الساحر.. استقالة جماعية من قناة "قطر اليوم"

يبدو أن ما تنشره وسائل الإعلام القطرية من أكاذيب وافتراءات، قد أتى بنتائج عكسية، فبعد أن دأبت المنصات القطرية على تزييف الحقائق وشن الهجوم على الدول العربية، تقدم عدد كبير من العاملين بقناة "قطر اليوم" باستقالتهم بسبب ما اعتبروه تجاوزات وتخبط في القرارات.

وفي هذا الصدد، أقدم مدير عام قناة قطر اليوم علي صالح الخلف، ورئيس قسم البرامج حنان صادق، ورئيس قسم المذيعين علي الشرشني، وصحافيو القناة، واثنين من مصوريها على تقديم استقالة جماعية بسبب ما اعتبروه تجاوزات وعدم احترام، وتضارباً في الآراء وتخبطاً في القرارات من قبل أطراف ليست لهم دراية بالعمل الإعلامي.

وأكد علي الخلف أن قرار الاستقالة جاء بعد استنفاد جميع المحاولات لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي والحفاظ على هذا الصرح الإعلامي الذي كانوا من المؤسسين له، وقدموا الكثير من التضحيات من أجل أن يستمر وينجح، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وأعرب فريق قناة قطر اليوم عن استيائهم من تصرفات الإدارة الجديدة وتدخل أطراف لا علاقة لهم بالشأن الإعلامي في سير العمل وتعطيل جدول التصوير، بالإضافة إلى تشويش المستشار القانوني لدى القناة على فريق العمل بأسلوب التهديد والوعيد، ما أدى إلى إرباك فريق العمل وتعطيل التزاماتهم بتصوير فعاليات اليوم الوطني في درب الساعي.