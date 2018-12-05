هندرواس: اعتقال 10 مسؤولين في فضيحة فساد ضخمة

اعتقلت السلطات في هندوراس 10 أعضاء سابقين في مجلس إدارة المعهد الهندوراسي للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء بتهمة التورط في فضيحة فساد ضخمة.

وقال لويز غويماريس من "ام ايه سي سي اي اتش" هيئة مكافحة الفساد في هندوراس التابعة لمنظمة الدول الأمريكية إن المشتبهين اشتروا معدات غير ضرورية لم تستخدم.

واعتقل العشرات، بينهم المدير السابق للمعهد، في وقت سابق بتهم فساد.

ويشتبه أن مئات آخرين شاركوا في سرقة أكثر من 300 مليون دولار من صناديق مرتبطة بالضمان الاجتماعي.

وتعرض المعهد الهندوراسي للضمان الاجتماعي، الذي يقدم المعاشات والتغطية الصحية، للنهب باستخدام عقود مع شركات صورية.