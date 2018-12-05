الخامنئي يؤكد ضرورة تطبيق قانون منع توظيف المتقاعدين لفسح المجال امام الشباب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

اكد قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي، ضرورة تطبيق قانون منع توظيف المتقاعدين لفسح المجال امام الطاقات الشبابية لضخ دماء جديدة في هيكلية ادارة البلاد، لافتا في الوقت نفسه الى ضرورة تعديل القانون لاحتواء بعض الحالات الاستثنائية.

وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السید علي الخامنئي، قال سماحة قائد الثورة الاسلامية في مستهل درس فقه الخارج صباح الثلاثاء، في الاشارة الى قانون عدم توظيف المتقاعدين مجددا في ادارات الدولة: ان قانون التقاعد قانون جيد جدا ويعد من القوانين التي كنا بحاجة لها، لانه في الواقع يفتح ويكسر حلقة ادارية مغلقة تدوم اعواما طويلة في بعض الاحيان، ويمهد الطريق امام الشباب ليتولوا المناصب الادارية.

واضاف، انه بناء على ذلك فان هذا القانون يعتبر قانونا جيدا ولكن ليس من الصحيح ان يكون قانونا مطلقا، لانه من الممكن ان يكون هنالك متقاعد بدا عمله الوظيفي في سن الـ 18 او الـ 20 عاما على سبيل المثال وتقاعد بعد 30 عاما اي انه يبلغ الان سن الـ 48 او الـ 50 بمعنى انه الان في ذروة الخبرة والعطاء وبامكانه ان يقدم الكثير ولا بديل عنه، لذا ليس من الصحيح ان يشمل القانون مثل هؤلاء الافراد الذين قد يكونوا موجودين ولو انهم قلة وليسوا كثيرين.

واوضح بانه تتم مراجعته احيانا لاخذ الاذن منه بصفة الولي الفقيه لاستثناء بعض هذه الحالات من القانون، معتبرا ان من الافضل ان يبادر نواب مجلس الشورى الاسلامي لتعديل القانون بغية ان لا تحدث مثل هذه الاشكاليات وان لا يضطروا لاخذ الاذن من القيادة.