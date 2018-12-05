شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية البرلمان" : ثغرات بقانون البناء القديم تتسبب فى زيادة المخالفات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، بضرورة تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، خاصة المواد المتعلقة الخاصة بمخالفات البناء، مشيرا إلى أن مواد القانون بصيغتها الحالية بها العديد من الثغرات التى تؤدى إلى حدوث مخالفات فى البناء ولا تحد منها.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن هذه المادة لم تحقق الغرض منها وهو تقليل المخالفات فى البناء، حيث فشل هذا القانون فى الحد من تلك الظاهرة، خاصة أن هذه المخالفات تؤثر على المرافق وسلامة المبانى .

ولفت النائب سامى رمضان، إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيعود بالنفع على صاحب الوحدة السكنية وأصحاب العمارات، وسيحدد المخالفات التى يتم بناء عليها فرض غرامات والتصالح بشأنها، وتحديد من سيدفع تلك الغرامة.