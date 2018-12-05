شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم احتفالية لتوزيع أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، احتفالية لتوزيع الأجهزة التعويضية على عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، بإحدى قاعات مركز شباب منشية التحرير، بمنطقة عين شمس، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير 15 وظيفة لهم.
كما اضطلعت أمانة الحزب بالسيدة زينب، على توزيع 1000 بطانية على بعض الأسر الفقيرة وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما قامت أمانة الحزب بالزيتون بتنظيم ندوة بعنوان "لا للإدمان"، لتوضيح مخاطر تعاطى المخدرات، بمشاركة بعض الأخصائيين فى مجال مكافحة الإدمان، والصحة النفسية، وذلك بمدرسة كلية السلام.
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