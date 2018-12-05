شكرا لقرائتكم خبر عن "المشاركة فى الحياة السياسية" ندوة لحزب "مستقبل وطن" لحث الشباب بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقل وطن، بمحافظة المنيا، ندوة بعنوان "الشباب وبناء الوطن"، حول أهمية مشاركة الشباب فى الحياة السياسية. الحضور فى ندوة مستقبل وطن واضطلعت أمانة الحزب بالمحافظة على تنظيم الندوة، بقاعة "فرحة"، بمدينة المنيا، بمشاركة بعض الأخصائيين فى العلوم السياسية. جانب من الندوة

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