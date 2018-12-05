ترند الموجز| عطية يخالف قرار الأزهر ويظهر إعلاميا ..ومحمد صبحي عن فستان رانيا يوسف: شوفنا أقذر من كده في مهرجانات تانية .. والسعودية تدعو قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي ..و الأرصاد" تحذر من استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية

إعداد : رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، "مبروك عطية يخالف قرار الأزهر ويظهر إعلاميا للحديث عن الفياجرا النسائية ".. طقس سيء يضرب البلاد، و"محمد صبحي يعلق علي فستان رانيا يوسف .. وحيد حامد: مخالفات «57357» مؤكدة ومستعد للمحاكمة .. والمتحدث العسكري: إقبال هائل على الجناح المصري في "إيديكس 2018" .

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

مبروك عطية يخالف قرار الأزهر ويظهر إعلاميا للحديث عن الفياجرا النسائية

خالف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، قرار الجامعة الصادر مؤخرا بعدم السماح للأساتذة بالظهور الإعلامي إلا بتصريح، حيث ظهر على فضائية "ام بى سى مصر".

وتحدث عطية، فى البرنامج عن الفياجرا النسائية، مؤكدا أن المرأة لا عيب فيها على الإطلاق والمشكلة تكمن فى الرجال فقط قائلا "العيب فى الراجل مش فى الست".

ونص قرار جامعة الأزهر، في مادته الأولى على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية. (رابط الخبر)

محمد صبحي: فستان رانيا يوسف إنذار للمشاركين في المهرجانات

قال الفنان محمد صبحي، إنه يرفض أي إساءة تتناولها الأعمال الفنية في حق المجتمع، وأنه لا تربطه أي علاقة بالفنانة رانيا يوسف، وهناك ما هو أبشع من فستانها ظهر في المهرجانات الفنية بمصر، موضحا «واقعة فستان رانيا يوسف يجب أن تكون إنذارا لكل المشاركين في المهرجانات فهذه المهرجانات ليست

بالملابس، واحترمت شجاعة رانيا يوسف باعتذارها واعترافها بالأخطاء».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «ON E»: «رأينا فنانا يقبل زوجته أمام عدسات الفضائيات، ورانيا يوسف لم تستغل التعرى في أعمالها الفنية لتحقيق الشهرة، وهي ليست شخصية منحلة ولكن يجب أن يكون لدى الجميع رحمة بالآخرين، وهناك من يقدم أعمالا فنية منحطة بدون عري». (رابط الخبر)

وحيد حامد: مخالفات «57357» مؤكدة ومستعد للمحاكمة (فيديو)

جدد الكاتب والسيناريست وحيد حامد، رفضه تقرير لجنة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن شبهات الفساد بمستشفى «57357»، مؤكدًا أنه ليس حكم محكمة وفي حالة كان ذلك يمكن الاستئناف عليه أكثر من مرة.

وأضاف «وحيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يطعن على تقرير التضامن الاجتماعي بشأن مخالفات 57357 من حيث الشكل والمضمون، وسيتولى الرد بالتفصيل في جريدة «المصري اليوم»، على الهجمة الشرسة التي يوجهها الإعلام المرئي في شخصه والكاتب الصحفي أسامة داود الذي أثار نفس المشكلة وطرح العديد من التساؤلات وقدم الكثير من المستندات والوثائق التي تثبت مخالفات إدارة المستشفى ونشرها في عدة حلقات بجريدة «فيتو».

ولفت الكاتب الكبير إلى أنه كان يجب على اللجنة التي شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي عندما دخلت مستشفى 57357 أن تنحي شريف أبو النجا ومعاونيه عن الإدارة، حتى تقوم بإجراءاتها في التحقيق بشفافية ونزاهة وهذا لم يحدث. (رابط الخبر)

السعودية تدعو قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،



لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن الدعوة قام بتسليمها الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، اليوم الثلاثاء. (رابط الخبر)

المتحدث العسكري: إقبال هائل على الجناح المصري في "إيديكس 2018"

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن الجناح المصرى بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018، شهد إقبالا هائلا، مضيفًا: "الناس عندها شغف إنها تشوف المنتجات المصرية".

وأوضح "الرفاعى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد سمير، والإعلامية ريهام الديب، عبر "الفضائية المصرية الأولى"، أن المشاركة القوية بالمعرض تؤكد دور مصر الريادى فى المنطقة، وتعكس ثقة المجتمع الدولى والشركات العالمية فى الدولة المصرية.

وأشار إلى أن معرض "إيديكس 2018"، يعتبر ملتقى للوفود العسكرية على أرض (رابط الخبر)

"الأرصاد" تحذر: استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية.. والذروة يوم الخميس

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، ليبدأ التحسُّن اعتبارًا من السبت، وتكون ذروة موجة عدم الاستقرار يوم الخميس المقبل.



وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع غدًا حدوث نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على كل أنحاء الجمهورية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية من رفح حتى

السلوم، وعلى الوجه البحري وشمال جنوب سيناء ومدن القناة. (رابط الخبر)