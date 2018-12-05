رامي رضوان : ماكرون يتراجع أمام "السترات الصفراء"

رضا علي علق الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "8 الصبح" علي قرار ماكرون ، "بتجميد" قرار زيادة الضرائب على الوقود وكت رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " للمعلومات عشان اللي بيقارن. سعر الوقود في فرنسا الأن..بعد أخر زيادة وقبل الزيادة التي كانت مقررة في يناير القادم..أصبح ١،٥ يورو/اللتر..يعني ٣٠ جنيه بالمصري.

ماكرون كان هيزود عليه ضريبه..مش بيرفع دعم الدولة عن المحروقات زي في مصر عشان يوصل الدعم لمن يستحقه ويُمنع عن من لا يستحقه."

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