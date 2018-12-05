خفر السواحل الليبي: وفاة 15 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق قاربهم قبالة مصراته

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

قال أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل الليبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء، إن 15 مهاجرا غير شرعي على الأقل لقوا حتفهم بعد محنة استمرت 12 يوما بالبحر المتوسط.

وأضاف قاسم أنه بعد مرور 12 يوما على المهاجرين ، تقطعت السبل بالقارب الذي استقلوه وتعطل بهم في البحر في ظروف جوية سيئة.

وجنح القارب بالقرب من مدينة مصراتة على الساحل الليبي.

ونقل موقع أخبار ليبيا الإلكتروني عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا “عثمان بلبيسي”، قوله إن عشرة مهاجرين فقط هم من بقوا على قيد الحياة،, وإنهم يعانون من جفاف شديد.