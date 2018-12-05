الولايات المتحدة توجه اتهامات لأربعة أشخاص على صلة بـ "أوراق بنما"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى أربعة أشخاص بالتهرب الضريبي وغسل أموال وجرائم أخرى على صلة بحسابات خارجية فُتحت بمساعدة شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا آند كو".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن السلطات الاتحادية في نيويورك اتهمت مدير حسابات على صلة بالشركة ومحاميا وعميلا ومحاسبه بخلط ملايين الدولارات في حسابات خارجية من أجل إخفاء ثرواتهم.

وأفادت السلطات بأنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين الأربعة ، في أول ملاحقة جنائية من جانب الولايات المتحدة على صلة بالوثائق المسربة تلك الشركة التي توقفت عن العمل حاليا، بحسب المصدر نفسه.