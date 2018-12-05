القبض على 4 أشخاص في احتجاجات بسبب ذبح بقرة بالهند

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ ص

تقديس البقر في الهند - أرشيفية

أفاد مسؤولون بأنه تم القبض على 4 أشخاص، فيما يتعلق بقتل رجل شرطة وآخر مدني، خلال أعمال عنف ناتجة عما تردد بشأن ذبح بقرة في شمال الهند. وقال مسؤول الشرطة البارز، أناند كومار، إنه تم القبض على 4 مشتبه بهم منذ مساء الاثنين، وأن هناك 5 آخرين محتجزين لاستجوابهم. وتضم قائمة المتهمين بجرائم القتل والشغب وتخريب الممتلكات في القضية 27 شخصا. وبحسب كومار، شكلت الشرطة فريقا خاصا للتحقيق في أعمال العنف والقتل. كان ضابط شرطة كبير، وآخر مدني، قد قتلا في احتجاجات عنيفة بسبب ذبح بقرة، وهي حيوان مقدس في الثقافة الهندوسية، بولاية اوتار براديش، بشمال الهند.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ألقى حشد غاضب الحجارة، وأضرموا النيران في مركبات أمام أحد مراكز الشرطة، بسبب ما اعتقدوا أنه ذبح بقرة. وقال أناند كومار، وهو مسؤول كبير في الشرطة، في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون، إن الضابط قُتل إثر رشقه بالحجارة، بينما قُتل الرجل الثاني بالرصاص. وأضاف كومار: «شكا