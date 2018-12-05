انت الان تتابع إصابة 20 شخصًا في 3 حوادث بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبدالصبور ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٤ ص

نقل مصابين - أرشيفية

أصيب 20 شخصا، فى حوادث مرورية بمحافظة البحيرة. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة، بشأن تصادم سيارة نقل بمقطورة، وأخرى نقل جامبو، على الطريق الصحراوى بالنوبارية. بالانتقال والفحص، تبين تصادم بين، سيارة نقل بمقطورة مطروح قيادة "خميس. ع"، سائق، ومقيم بالدخيلة فى محافظة الإسكندرية، وسياره نقل جامبو قيادة "حمدى. ح"، سائق، ومقيم بمدينة كوم حمادة، مما أسفر عن إصابة قائدى السيارتين والتباعين، وتم إزالة آثار الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى النوبارية العام لتلقى العلاج اللازم.

كما ورد بلاغ آخر بشأن انقلاب سيارة ميكروباص أجرة دمنهور على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، بدائرة مركز كفر الدوار.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 9 أشخاص فى الحادث الذى نتج عن السرعة الزائدة، حيث إنه فى أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة فى يد