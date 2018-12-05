طائرة كويتية تنقل الحوثيين لمفاوضات السويد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ستوكهولم، عدن

من المقرر انطلاق الجولة السادسة من مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران اليوم في ستوكهولم بالسويد، بعد فشل جولة سبتمبر الماضية جراء تعنت الميليشيات الحوثية.

وتضم القائمة الحكومية التابعة للرئيس هادي 12عضوا، ووفد الحوثيين يضم 8 أعضاء. وأفاد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله بمغادرة الوفد الحوثي من صنعاء إلى ستوكهولم، يرافقهم السفير الكويتي في صنعاء على متن الطائرة الكويتية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، إن إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية ودعم التحالف العربي للسلام.

وأضاف على تويتر «نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للنجاح في حل سياسي لليمن»، مؤكدا أن الحل السياسي المستدام بقيادة يمنية يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية.

وأنه لا يمكن لدولة مستقرة مهمة للمنطقة أن تتعايش مع ميليشيات غير قانونية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 يقدم خريطة طريق قابلة للتطبيق.

شكر المبعوث

وأعلن الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام عن وصول طائرة تقل 50 من جرحى ميليشيات الحوثي إلى العاصمة العمانية مسقط. ووجه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الشكر لجميع الأطراف لتسهيل إجلاء المقاتلين الجرحى إلى عمان.

شقيق هادي

وتشير مصادر إعلامية إلى أن الاتفاق يشمل جميع الأسرى من الطرفين، وينص على أن تفرج ميليشيات الحوثي عن 1400 أسير ومختطف مقابل 600 أسير من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأن من أبرز من ستفرج عنهم الميليشيات اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، واللواء فيصل رجب.

ضامن دولي

وأكد وزير الخارجية خالد اليماني أن الحكومة الشرعية في اليمن أبرمت اتفاقا لتبادل الأسرى والمعتقلين مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، وقال: مرت نحو 9 أشهر ونحن نعمل على هذا الملف الذي يعد من ملفات إجراءات بناء الثقة، خاصة أن مصير عشرات الآلاف من سكان اليمن مرتبط بهذا الملف.

وأضاف: عملنا بشكل مستمر مع الطرف الانقلابي خلال هذه الفترة، وتوصلنا إلى الاتفاق، ورغم التوقيع عليه يحتاج إلى ضامن دولي، ونقصد بذلك الصليب الأحمر ومكتب المبعوث الخاص والأمم المتحدة.

من جهة أخرى شنت ميليشيات الحوثي حملة مداهمات للمنازل في الحديدة غرب اليمن، واختطفت عشرات الأشخاص ضمن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين.

وأفاد مصدر محلي بأن الميليشيات داهمت عشرات المنازل في قبيلة الصليل بالزيدية، وخطفت عشرات الأشخاص، بينهم خليل نجل شقيق الشيخ علي القوزي، الذي سبق أن زجت به في سجونها، إلى جانب 8 مدنيين، كما فرضت الإقامة الجبرية على الشيخ محمد القحم، والشيخ علي حكمي بمديرية المنيرة، بعد اتهامهما بالتواصل مع المؤثرين في بطون قبيلة الصليل.

تفخيخ كمران

وفي سياق إجرامها المتواصل فخخت ميليشيات الحوثي بشبكة كبيرة من الألغام البحرية والطروبيدات المفخخة جزيرة كمران المأهولة بالسكان، وسفينة صافر العائمة في البحر الأحمر الممتدة من رأس عيسى والمخصصة لتخزين وتصدير النفط.

وأدى انفجار أحد الألغام منذ يومين إلى مقتل أربعة صيادين كانوا يبحرون مقابل ساحل رشة بالجزيرة.

وقالت مصادر محلية وصيادون في جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة إن صيادين أكدوا أن الجهة الغربية من جزيرة كمران مفخخة بسلاسل من الألغام البحرية، بدءا من رأس مسابق الريح أقصى شمال الجزيرة، مرورا برأس الغشم وحتى مسافة قريبة من منطقة مكرم المعروفة بكثافتها السكانية في غرب الجزيرة.

النفط السعودي

ووصلت إلى ميناء عدن أمس الأول الدفعة الثانية من منحة النفط السعودية لدعم كهرباء المحافظة والبالغة 65 طنا ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال وزير الكهرباء محمد العناني إن وصول الدفعة سيسهم في مواصلة التحسن الذي يلمسه المواطن في مختلف مديريات عدن بشأن الكهرباء، معبرا عن تقدير الحكومة للدعم السعودي المستمر لتنمية وإعمار اليمن.

وفد الشرعية

خالد اليماني

عبدالله العليمي

عبدالعزيز جباري

ياسين مكاوي

محمد العامري

علي عشال

عثمان مجلي

رنا غانم

مروان دماج

عسكر زعيل

هادي هيج

أحمد غالب

محمد فليته

جلال الرويشان

خالد الديني

عبدالملك العجري

غالب مطلق

حميد عاصم

سليم المغلي

إبراهيم حجري