شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يفتتح معرض المشغولات اليدوية بأسعار مخفضة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حزب مستقبل وطن، على تنظيم إحدى فعالياته وأنشطته الحزبية، داخل محافظة الوادى الجديد، بمشاركة قيادات حزبية وشعبية. جانب من معرض مستقبل وطن لبيع المشغولات اليدوية واضطلع أمين الحزب بالمحافظة بافتتاح معرض لبيع المشغولات اليدوية بأسعار مخفضة بقاعة جمعية تنمية المجتمع بمدينة بلاط. جانب من المعرض جانب من المعرض

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