شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ايمن أبو العلا يشرح أهداف مشروع إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، يتكون من عدة أقسام القسم الأول هو أن تقوم هذه الهيئة بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، كما تتلقى من المجتمع المدنى بضاعة للتأمين والتوزيع وتوزعها بشكل تكافلى للقرة الأكثر فقرا .

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القسم الثانى يتعلق بدراسة جدوى للمشروعات متناهية الصغر التى يمكن أن تساعد الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، حيث تتولى تسويق هذه البضائع والمنتجات وتوصيلها إلى تلك القرى.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى أن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، سيتم مناقشته فى لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان الأحد المقبل.