السعودية تدعو قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

وكالات:
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن الدعوة قام بتسليمها الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، اليوم الثلاثاء.
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