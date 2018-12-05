حماية المستهلك: زيادة أسعار السيارات غير مبررة.. ونطالب الوكلاء بتحذير التجار

كتب- مصطفى عبد عبد التواب



قال اللواء راضى عبد العاطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شركات السيارت لم تشتر بالأسعار الجديدة للدولار الجمركى، وبالتالى فإن الزيادات فى الأسعار غير مبرره.

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته بالقمة السنوية الخامسة للسيارات، أن العشوائية فى أسعار السيارات يجب أن تواجه، مطالبا الوكلاء بتوجيه رسائل للتجار بأن زيادات الأسعار تضر السوق.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز يدرس كل ما فى صالح السوق المصرى والعملاء، ولا يتأخر عن تطبيقها.

ومن جانبه، قال أشرف عادل، مدير إدارة شكاوى السيارات...