المتحدث العسكري: وفود العالم تشيد بـ«إيديكس 2018»

محمد طاهر ابو الجود
قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري القوات المسلحة، إن وزير الدفاع التقى اليوم عددا من وزراء الدفاع وناقش معهم سبل تعزيز التعاون العسكري، لافتًا إلى أن الوفود العسكرية المشاركة بمعرض "إيديكس 2018" أشادت بالتنظيم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر، أنه تم الإعداد والتجهيز لمعرض "إيديكس 2018" خلال 12 شهرًا، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مثل هذه المعارض
لدعم...
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