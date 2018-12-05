أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي، أن "الحلفاء متفقون على أن منظومة الصواريخ الروسية المطورة، تنتهك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وتشكل خطرا كبيرا على الأمن الأوروبي والأطلسي".
وأوضح ستولتنبرغ أن "اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الناتو" ركز على مواضيع الأمن عبر الأطلسي والدفاع وتقاسم أعباء معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى"، مبيناً أن "حلفاء "الناتو" خلصوا إلى أن روسيا طورت نظام صواريخ جديدا".
ولفت إلى أن "المعاهدة ساهمت على مدار 30 عاما في توفير الأمن المشترك"، مؤكدا أن "روسيا تواصل إنتاج ونشر منظومات الصواريخ".
ودعا ستولتنبرغ روسيا إلى الالتزام الكامل بالمعاهدة بشكل يمكن التحقق منه.
شكرا لقرائتكم خبر عن ستولتنبرغ: منظومة الصواريخ الروسية تنتهك معاهدة القوى النووية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .