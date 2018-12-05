ستولتنبرغ: منظومة الصواريخ الروسية تنتهك معاهدة القوى النووية

أكد ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، خلال مؤتمر صحفي، أن "الحلفاء متفقون على أن منظومة الصواريخ الروسية المطورة، تنتهك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وتشكل خطرا كبيرا على الأمن الأوروبي والأطلسي".

وأوضح ستولتنبرغ أن "اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الناتو" ركز على مواضيع الأمن عبر الأطلسي والدفاع وتقاسم أعباء معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى"، مبيناً أن "حلفاء "الناتو" خلصوا إلى أن ​روسيا​ طورت نظام صواريخ جديدا".

ولفت إلى أن "المعاهدة ساهمت على مدار 30 عاما في توفير الأمن المشترك"، مؤكدا أن "روسيا تواصل إنتاج ونشر منظومات الصواريخ".

ودعا ستولتنبرغ روسيا إلى الالتزام الكامل بالمعاهدة بشكل يمكن التحقق منه.