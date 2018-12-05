السترات الصفراء: إعلان رئيس الوزراء تعليق الضرائب ليس كافيا

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن المتحدث باسم "السترات الصفراء" في ​فرنسا​ بنيامين كوتشي أعلن عن "عدم اطمئنانهم حيال إعلان رئيس الوزراء إيدوار فيليب تعليق ​الضرائب​ الإضافية على ​الوقود​ لمدة 6 أشهر وهذا الأمر غير كافٍ"، مشيراً إلى أن "الفرنسيين ليسوا أغبياء، ولا يطالبون بفتات الخبز، بل بالخبز كله".

وأوضح أن "الشعب يطلب من الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ تغيير إجراءاته المالية والسياسية"، معتبراَ أنه "إذا كان لا يريد فعل ذلك فليذهب بالفرنسيين إلى الصندوق مجددا".

وأكد كوتشي أنهم سينظمون التظاهرات المقررة في العاصمة ​باريس​ السبت المقبل، رغم الدعوات إلى إلغائها.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد أعلن عن تعليق فرض الضرائب الجديدة على الوقود لمدة 6 أشهر.