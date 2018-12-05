السترات الصفراء: إعلان رئيس الوزراء تعليق الضرائب ليس كافيا

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن المتحدث باسم "السترات الصفراء" في فرنسا بنيامين كوتشي أعلن عن "عدم اطمئنانهم حيال إعلان رئيس الوزراء إيدوار فيليب تعليق الضرائب الإضافية على الوقود لمدة 6 أشهر وهذا الأمر غير كافٍ"، مشيراً إلى أن "الفرنسيين ليسوا أغبياء، ولا يطالبون بفتات الخبز، بل بالخبز كله".
وأوضح أن "الشعب يطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون تغيير إجراءاته المالية والسياسية"، معتبراَ أنه "إذا كان لا يريد فعل ذلك فليذهب بالفرنسيين إلى الصندوق مجددا".
وأكد كوتشي أنهم سينظمون التظاهرات المقررة في العاصمة باريس السبت المقبل، رغم الدعوات إلى إلغائها.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد أعلن عن تعليق فرض الضرائب الجديدة على الوقود لمدة 6 أشهر.
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