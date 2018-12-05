العالم في صور: ترامب يشارك في تشييع جثمان بوش.. و"السترات الصفراء" تنجح في تعليق الضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عطايا:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الثلاثاء، من تشييع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته السيدة الأولى ميلانيا، لجثمان الرئيس الواحد والأربعين للويات المتحدة جورج بوش الأب، واستمرار التظاهرات في باريس حتى بعد إعلان الحكومة الفرنسية تعليق قرار زيادة الضرائب، وحتى زيارة أردوغان لفنزويلا.

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