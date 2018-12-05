الحكم على 9 متهمين بالاعتداء المسلح على رواد ديسكو بالدقي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة 9 أشخاص لاتهامهما بحيازة وإحراز سلاحين ناريين و3 مسدسات، و65 طلقة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

كشف المحضر رقم 343 جنح الدقي لسنة 2018، بشأن ورود بلاغ من مديرة ديسكو يفيد إطلاق أعيرة نارية من جانب مجموعة من الأشخاص الملثمين، يستقلون سيارتين، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين بالأمن، وإتلاف بوابة إلكترونية وبعض الأشياء بالمكان، وتحطيم عدد من السيارات خارج الملهى، وذلك بعد أن أثار المتهمين الفزع والرعب بالمنطقة السكنية المحيطة بالملهى، وأطلقوا الأعيرية النارية داخل الملهى الليلي وخارجه.