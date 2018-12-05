ماتيس يوافق على تمديد نشر قوات أمريكية على الحدود مع المكسيك حتى نهاية يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
وافق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، على تمديد نشر قوات من بلاده على الحدود الأمريكية المكسيكية حتى نهاية يناير المقبل.
وجاءت الموافقة استجابة لطلب من جانب وزارة الأمن الداخلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن بيان لوزارة الدفاع (بنتاجون).
وكانت وزارة الأمن الداخلي طلبت من البنتاجون تمديد مساعدته حتى 31 يناير.
وتم إرسال نحو ستة آلاف جندي إلى الحدود المكسيكية في أكتوبر الماضي بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معالجة أزمة طالبي اللجوء على الحدود.
وتمت حينها الموافقة مبدئيا على نشر تلك القوات حتى 15 ديسمبر الجاري.
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