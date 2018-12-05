وفد المتمردين الحوثيين يصل إلى السويد من أجل محادثات سلام متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ):

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم إن وفدا من المتمردين الحوثيين اليمنيين وصل الثلاثاء إلى السويد حيث من المتوقع أن تُعقد محادثات سلام بوساطة أممية.

وكان الوفد قد غادر العاصمة اليمنية صنعاء متجها إلى الدولة الاسكندنافية برفقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث.

ومن المقرر أن يشارك الوفد في محادثات سلام متوقعة تهدف إلى إنهاء النزاع القائم في اليمن منذ نحو أربعة أعوام.

وكتبت فالستروم على تويتر :"وصل الوفد الحوثي إلى السويد برفقة مبعوثين خاصين من الأمم المتحدة والسويد والكويت من أجل إجراء مشاورات مقررة بشأن اليمن".

وأضافت: "ننتظر وصول وفد الحكومة اليمنية. ونأمل أن تجرى مشاورات قريبا كخطوة عاجلة نحو إنهاء النزاع".

وتعتبر الأمم المتحدة اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، ولطالما حذرت من مجاعة وشيكة.

في غضون ذلك ، أفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية بأنه ينتظر أن يصل الوفد الحكومي إلى السويد اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات غدا الخميس. ويترأس وزير الخارجية اليمني خالد اليماني الوفد الحكومي.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن المحادثات ستجرى في جوهانسبرج كاسل ، وهو مركز مؤتمرات وفندق يبعد حوالي ساعة شمالي العاصمة السويدية ستوكهولم ، وقريب إلى حد ما من مطار أرلاندا.

ويتوقع أن تتركز المفاوضات في السويد على فتح مطار صنعاء المغلق أمام الرحلات التجارية منذ أغسطس 2016 بسبب القيود المفروضة من قبل التحالف العربي. كما ستركز المحادثات على رفع الحصار المفروض من قبل الحوثيين على مدينة تعز جنوب غرب البلاد.