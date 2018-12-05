ماذا يحدث على شبكة الإنترنت في الساعة الواحدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

رصد موقع "بيزنس إنسايدر" مجموعة من الأرقام التي تشهدها شبكة الإنترنت كل ساعة.

وأشار إلى أن الدقيقة الواحدة على الإنترنت كافية لتغيير أشياء عديدة في هذا العالم الافتراضي، الذي يوفر قاعدة معلومات واسعة في شتى مجالات الحياة.

ويتم تنفيذ 4020 أمرًا صوتيًا كل ساعة على الإنترنت، وإرسال مليون ونصف ملف "GIFS" على ماسنجر، و10.44 مليون ملصق على إنستجرام، و15.96 مليون ساعة مشاهدة على نتفليكس.

كما يتم تحميل 22.5 مليون تطبيق من على متجر أبل، ونشر 28.86 مليون تغريدة على تويتر، وتتم 51 مليون 769380 عملية شراء على الإنترنت، و53.38 دخول على فيسبوك، و5 مليون مشاهدة على تويتر، و66 مليون تعليق على "تندر"، و144 مليون حدث على سناب شات، و222 مليون عملية بحث على جوجل، و258 مليون مشاهدة على يوتيوب، 53.38 مليون رسالة و11.22 مليار بريد إلكتروني.​