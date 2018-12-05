حول العالم في 24 ساعة: فرنسا تتراجع عن "زيادة الضرائب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب تعليق زيادة الضرائب على البنزين والديزل لمدة ستة أشهر، بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وتلقي أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في العاصمة الرياض في التاسع من ديسمبر.

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